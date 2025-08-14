Calcio

SARONNO – Stefano Panigada è tornato al Fbc Saronno: è uno dei più forti attaccanti visti negli ultimi anni in biancoceleste e nelle scorse ore ha detto sì al direttore generale Marco Proserpio, accettando l’offerta proveniente dalla città degli amaretti. Andrà a potenziare il reparto offensivo di una squadra che nel campionato di Eccellenza non vuole certo recitare un ruolo di secondo piano, tutt’altro; l’obiettivo sono i playoff ma la concorrenza è numerosa ed agguerrita.

Panigada dovrebbe debuttare nell’amichevole prevista mercoledì prossimo 20 agosto alle 15.30 sul campo del centro sportivo Matteotti di via Sampietro con il Ceriano Laghetto (Promozione).

La carriera

Classe 1989, punta centrale, proviene dal Pavia, col quale ha vinto lo scorso campionato di Eccellenza. In precedenza esperienze alla Tritium, alla Olginatese, Offenanghese, Sant’Angelo, Agazzanese, Arconatese, Verdello, Legnano, Milano city, Oltrepovoghera, Bustese, Insubria e nel Saronno nel 2010.

Il Fbc Saronno è reduce dalle prime due amichevoli pre-stagionali, pari 0-0 con il Renate Primavera e sconfitta 2-0 con la Castellanzese.

(foto archivio: Stefano Panigada, a sinistra nell’immagine)

14082025