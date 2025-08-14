Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Ogni squadra deve avere un baluardo e spesso questo è anche chi sta tra i pali: Alexia Mazzon sarà il numero 1 della Caronnese Woman (serie C). Ecco la sue prime dichiarazioni da giocatrice rossoblù.

Raccontaci che calciatrice sei..

“Sono una persona determinata, sempre concentrata e con tanta voglia di migliorare. Mi piace trasmettere sicurezza alla squadra e dare tutto in ogni partita”.

Da dove nasce la tua passione per il calcio?

“Ho iniziato ad amare il calcio grazie a mio padre, lo seguivo sempre alle partite e ai tornei. Ho iniziato a giocare per divertimento come portiere e poi mi sono innamorata di questo ruolo”.

Cosa ti ha portata a Caronno?

“Avevo voglia di una nuova sfida e Caronno mi è sembrato il posto giusto. Ho trovato un ambiente serio, con persone che credono in me e nel progetto”.

Quali sono le aspettative hai per questa stagione?

“Voglio dare il mio contributo per aiutare la squadra a fare bene, crescere partita dopo partita e raggiungere insieme i nostri obiettivi”.

