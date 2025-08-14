Città

SARONNO – Un problema all’impianto di climatizzazione sta creando disagi da alcuni giorni in alcuni reparti del padiglione marrone dell’ospedale di Saronno. A segnalarlo, sui social, è stato un familiare di un paziente ricoverato in medicina, che ha voluto sottolineare l’impegno del personale ma anche la difficoltà legata al caldo di questi giorni.

“Ho un familiare ricoverato in medicina all’ospedale di Saronno e devo dire che non posso che complimentarmi con medici, infermieri e oss: professionali, umani, comprensivi ed estremamente gentili. Purtroppo da una settimana il caldo nelle camere è atroce e nessuno interviene a ripristinare l’aria condizionata a livelli umani. Vedere che, oltre al disagio legato alla malattia, i pazienti si devono anche adattare a condizioni francamente insopportabili, dispiace veramente. Chi poi, come me, sa che il suo caro si sta spegnendo e lo vede aggiungere sofferenza a sofferenza, maledice dal profondo tutto quello che gli crea ulteriori disagi. Vi prego, tecnici dell’ospedale: non sarete tutti in ferie, immagino! E allora fatelo per favore: sistemate al più presto!” ha scritto nel gruppo Facebook “Sei di Saronno se…”.

La Direzione medica di presidio, contattata da ilSaronno, ha spiegato di essere intervenuta subito per fronteggiare la situazione: “Ci siamo attrezzati con ventilatori e con apparecchi portatili per i locali dove non funziona l’aria condizionata. Gli impianti sono vecchi e il guasto non era prevedibile. L’ufficio tecnico ha già preso contatti con la ditta incaricata, che però non può garantire la consegna dei pezzi di ricambio prima del 22 agosto. Nel frattempo stiamo operando in questo modo per ridurre il disagio”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09