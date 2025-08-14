iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Domenica 10 agosto, nella Chiesa della Collegiata, si è svolta la Messa in onore di San Lorenzo, celebrata da don Giuseppe. L’appuntamento ha visto il rinnovo della secolare tradizione del “Rito del Faro”.

All’inizio della celebrazione, un pallone decorato e ricoperto di cotone è stato incendiato, un gesto simbolico che rappresenta purificazione e offerta al patrono della chiesa. Un momento suggestivo che, come da tradizione, ha unito la comunità in una giornata di fede e memoria.

(foto: due momenti della cerimonia religiosa che si è tenuta nella chiesa della Collegiata a Castiglione Olona. Si è rinnovata la secolare tradizione del Rito del Faro)

