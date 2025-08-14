Groane

GARBAGNATE MILANESE – Il centro sportivo comunale di via Monte Nero cambia volto. Nei giorni scorsi sono partiti i lavori di riqualificazione degli impianti, un intervento atteso e inserito dall’Amministrazione comunale all’interno dell’accordo per lo sviluppo dell’area ex Alfa Romeo.

Il sindaco Daniele Davide Barletta ha sottolineato come si tratti di “un punto di assoluto rilievo” del programma elettorale. I primi cantieri riguardano la pista di atletica, gli spogliatoi, le tribune e le torri-faro, con l’obiettivo di rendere l’area più moderna, funzionale e accogliente per atleti e pubblico. Per consentire le operazioni, l’intero spazio – compreso il campo da calcio – resterà temporaneamente non accessibile.

Il progetto proseguirà nei prossimi mesi estendendosi alle altre strutture del complesso. Restano invece regolarmente fruibili piscina, due palestre, campi da tennis e skatepark. “Ci scusiamo per i disagi – ha aggiunto il sindaco – ma i benefici finali ripagheranno l’attesa”.

(foto: il centro sportivo di Garbagnate Milanese, in via Monte Nero)

