Cronaca

SARONNO – Un controllo stradale ha portato i carabinieri della compagnia di Saronno a scoprire droga e denaro contante per un valore complessivo di oltre 11mila euro.

Il giorno successivo all’operazione contro i ladri d’appartamento, i militari hanno fermato un’auto con targa risultata oggetto di appropriazione indebita, poiché noleggiata e mai restituita. Alla guida c’era un cittadino di origine marocchina di 37 anni.

Durante la perquisizione personale, i carabinieri hanno trovato circa 50 dosi di cocaina già confezionate. Le indagini si sono spostate in un appartamento a lui riconducibile, dove sono stati sequestrati altri 300 grammi di cocaina e hashish, insieme a un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 11mila euro in contanti. L’uomo è stato arrestato e tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

