SARONNO – Passamontagna, kit da scasso e trasmittenti: tre su un’auto straniera nei guai nella notte, intervento dei carabinieri della Compagnia cittadina.

Un motociclista di 27 anni è rimasto ferito ieri mattina in via Bainsizza, in un incidente che ha coinvolto la sua moto e un’auto. L’allarme è scattato poco dopo le 11 e sul posto sono intervenuti la polizia locale di Caronno Pertusella, un’ambulanza della della Croce viola di Cesate e una della Croce rossa di Cermenate e un mezzo di soccorso avanzato.

È di Milo, giovane gatto di meno di un anno, l’ultimo caso che scuote la comunità: l’animale è morto dopo essere stato colpito da un proiettile che gli ha perforato quattro organi. L’episodio è avvenuto in via Leonardo Da Vinci, nel rione Mornera, e porta a cinque il numero di sospetti casi di gatti uccisi o feriti con armi ad aria compressa o carabina registrati in poche settimane in paese.

I 35 gradi ed il sole battente questa mattina non hanno fermato i tifosi di Castellanzese (serie D) e Fbc Saronno (Eccellenza) per l’amichevole con inizio alle 11 sul sintetico del centro sportivo “La Madonnina” di Castellanza. Occasione, da entrambe le parti, per continuare a fare gruppo e continuare a prendere confidenza col campo in questa fase di avvio e preparazione della nuova stagione.

