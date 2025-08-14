Città

SARONNO – Radiorizzonti, la storica emittente comunitario saronnese, è in queste ore sparita dagli Fm 88, la frequenza dove è sempre stato possibile trovarla: niente paura, si è di fronte ad un problema tecnico, un guasto al ripetitore, che d’altra parte è già in fase di risoluzione e, si spera, già domani tutto dovrebbe ritornare alla normalità.

Come si legge in un dispaccio dell’emittente, diffuso sui social, “a causa di un guasto al ripetitore, Radiorizzonti non sta trasmettendo in questi giorni sugli Fm 88. Il problema potrebbe essere risolto nella mattina del 15 agosto Se persistesse, avvisiamo che è comunque possibile seguire i programmi in altri modi: sulle radio con tecnologia Dab+, con la app Radiorizzonti scaricabile sul cellulare o sul sito della radio. Le messe si possono seguire anche in video sul canale Radiorizzonti di Youtube”.

Radiorizzonti ha sede nella centralissima piazza Libertà a Saronno.

(foto: uno degli studi di Radiorizzonti, durante una trasmissione)

14082025