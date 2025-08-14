Rovello Porro: tornati i pesciolini nella fontana del cimitero
14 Agosto 2025
ROVELLO PORRO – Nei giorni scorsi i volontari dell’associazione Ave avevano ripulito e svuotato la vasca della fontana del cimitero di via Marchese Pagani. Ora, completati tutti i lavori, la fontana è stata ripopolata con nuovi pesciolini rossi e neri.
Un intervento che restituisce vitalità e colore a uno spazio caro alla comunità. I volontari invitano in particolare i più piccoli ad andare a vedere i nuovi ospiti che sono presenti nella vasca, e che già nuotano tra l’acqua limpida.
