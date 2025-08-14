Comasco

ROVELLO PORRO – Nei giorni scorsi i volontari dell’associazione Ave avevano ripulito e svuotato la vasca della fontana del cimitero di via Marchese Pagani. Ora, completati tutti i lavori, la fontana è stata ripopolata con nuovi pesciolini rossi e neri.

Un intervento che restituisce vitalità e colore a uno spazio caro alla comunità. I volontari invitano in particolare i più piccoli ad andare a vedere i nuovi ospiti che sono presenti nella vasca, e che già nuotano tra l’acqua limpida.

(foto: da parte dei volontari di Ave, missione compiuta con il ritorno dei pesci rossi nella fontana del cimitero di Rovello Porro)

