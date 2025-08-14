Città

SARONNO – È stata trovata domenica 3 agosto in un giardino in fondo a via Grieg, nei pressi del sottopasso pedonale di via Filippo Reina, questa gatta dal mantello tartarugato e dagli occhi giallo-verdi intensi. L’animale, docile e in buone condizioni di salute, si è lasciato avvicinare e accarezzare senza problemi, segno che potrebbe appartenere a una famiglia della zona.

Il ritrovamento è stato segnalato all’Enpa, che ha preso in carico la micia e l’ha sistemata in un luogo sicuro in attesa di ritrovare i proprietari. Chi la riconoscesse o avesse informazioni utili è invitato a contattare l’associazione, così da favorire il ricongiungimento con la sua famiglia.

Gli operatori ricordano che in caso di smarrimento è importante segnalare subito l’assenza dell’animale, controllare i dintorni e informare le associazioni locali, per aumentare le possibilità di ritrovamento in breve tempo.

