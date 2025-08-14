Cronaca

SOLARO – È di due feriti il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina in via Roma, dove un’auto e una moto si sono scontrate poco dopo le 11.30.

Secondo le prime informazioni, nell’impatto sono rimasti coinvolti un uomo di 44 anni e uno di 51. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Solaro, incaricati di effettuare i rilievi e gestire la viabilità durante le operazioni di soccorso.

Per assistere i feriti sono arrivati diversi mezzi del sistema di emergenza, tra cui un’ambulanza della Croce viola di Cesate, e un equipaggio della Croce Rossa di Saronno e un’auto medica. L’uomo di 51 anni, in codice giallo, è stato accompagnato all’ospedale di Garbagnate Milanese, mentre il 44enne, in codice verde, è stato trasferito al San Gerardo di Monza.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale, che dovrà chiarire le cause e accertare eventuali responsabilità.

