Politica

SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo il volantino di Forza Italia Solaro circa la sicurezza dei cittadini nel territorio e, in particolare, circa le distanze di sicurezza in piazza della Libertà dalle linee elettriche e le bordure delle aiuole in metallo in Piazza Cadorna.

Sì, nel centro urbano è auspicabile che le linee di alta tensione siano interrate, per migliorare l’estetica, ridurre l’impatto ambientale e aumentare la sicurezza. L’interramento riduce il rischio di interruzioni di servizio dovute a condizioni meteorologiche avverse e previene incidenti legati alla presenza di tralicci e cavi aerei. I cavi di alta tensione presentano diversi pericoli, principalmente legati al rischio di elettrocuzione e folgorazione, E’ in corso l’interrogazione comunale.

Esiste il pericolo di sicurezza dei bordi in metallo nelle aiuole? Piazza Cadorna: Aiuole pericolose con bordi in lamiera tagliente. Vorrei richiamare l’attenzione sulla pericolosità delle nuove aiuole che sono state realizzate in Piazza Cadorna. Sono state segnalate da subito dagli abitanti della zona come pericolose a causa dei bordi in metallo.

