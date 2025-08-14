Città

SARONNO – Il Teatro Giuditta Pasta continua una solida collaborazione per le scuole: gli studenti saronnesi e del circondario avranno anche quest’anno occasione di imparare non solo sui banchi di scuola, ma anche dalle file del Pasta. Cinque appuntamenti, cinque spettacoli dedicati a personaggi ed eventi storici.

Debutto il 21 novembre alle 10, con lo spettacolo “Leonardo da Vinci”, della compagnia teatrale Anatomie Spirituali; si prosegue con “Sciopero”, di Scheda Teatro, che si terrà il 2 dicembre alle 10. Si continua nel 2026, con “Sulla vita sfortunata dei vermi”, della fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, che si terrà il 10 febbraio alle 10. Il Teatro del Buratto metterà in onda il classico “Romeo and Juliet”, senza rinunciare ad una interessante rivisitazione, in programma per il 16 febbraio alle 10. Ultimo appuntamento con “Every brilliant thing”, del teatro Telaio, per sabato 21 marzo alle 10.

“Riflessioni” è il titolo della stagione 2025/2026 del Teatro Giuditta Pasta, presentata dal direttore artistico Andrea Chiodi come un invito alla consapevolezza, un percorso tra memoria, identità e nuove prospettive. “Vogliamo che il teatro continui ad essere un luogo vivo, che non solo intrattiene, ma accompagna, fa crescere, interroga” ha dichiarato Chiodi, annunciando un cartellone che spazia dai grandi classici alla drammaturgia contemporanea, passando per danza, musica e teatro per le famiglie. Una proposta culturale che si pone come punto di riferimento per tutta la comunità, e che vuole parlare anche alle nuove generazioni con linguaggi diversi e inclusivi.

