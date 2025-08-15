Calcio

MEDA – Lo Stadio “Città di Meda”, alle porte del Saronnese, ha ospitato nei giorni scorsi la sfida decisiva per il titolo nazionale libico di calcio. A imporsi è stato l’Al Ahli Tripoli, che ha superato 2-0 l’Al Hilal Benghazi, portando a casa il 14° campionato della propria storia.

Un successo festeggiato in grande stile: fuochi d’artificio verdi hanno illuminato il cielo della Brianza e giocatori e tifosi hanno indossato una maglia celebrativa con il numero 14 e il “4-1” del derby vinto sull’Al Ittihad, rivale storica e club più titolato della Libia.

La finale, prevista inizialmente per domenica, era stata rinviata per l’assenza del Var a causa di problemi nei pagamenti al service televisivo incaricato delle riprese. Dopo il rifiuto dell’Al Hilal di scendere in campo e momenti di tensione tra le dirigenze, si è giocato martedì senza ulteriori problemi. Sugli spalti, nella ripresa, anche il Ministro dello sport libico, che ha premiato i campioni con la coppa.

(foto Alahli: la squadra vincitrice dello scudetto libico)

