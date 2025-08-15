Basket

ROVELLO PORRO – Ferragosto con una novità importante in casa Basket Rovello. La società ha annunciato la promozione di Alessandro “Ale” Monti alla guida della formazione di Divisione Regionale 1 maschile.

Monti raccoglie il testimone da Luca Rossini, di cui è stato vice per diversi anni, e con cui ha condiviso un lungo percorso sportivo. La dirigenza ha sottolineato come la scelta sia frutto di una piena fiducia nelle capacità tecniche e umane del nuovo allenatore, maturata attraverso l’esperienza e il lavoro svolto dietro le quinte.

“Un incarico importante – commentano dal club – e un passo meritato per Ale, che saprà dare continuità al progetto tecnico e motivare al meglio il gruppo in vista della nuova stagione”.

Il Basket Rovello augura al nuovo coach “un buon lavoro, con l’auspicio di vivere un’annata ricca di soddisfazioni”.

