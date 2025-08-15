Calcio Coppa Italia: Fbc Saronno, Caronnese e Ardor Lazzate insieme. Il calendario
15 Agosto 2025
SARONNO – Un gustosissimo prologo al campionato di Eccellenza: il riferimento va alla Coppa Italia con un girone 3 davvero stratosferico visto che include alcune delle principali pretendenti al salto di categoria, che quindi avranno subito modo di mettersi a confronto.
Il programma
Si inizia domenica 7 settembre alle 16 con Ardor Lazzate-Fbc Saronno allo stadio lazzatese di via Laratta e con Lentatese-Caronnese al centro sportivo di Lentate sul Seveso in via Superga. Turno successivo mercoledì 10 settembre alle 20.30 con Caronnese-Ardor Lazzate allo stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella e Fbc Saronno-Lentatese (in campo neutro, per opere di sistemazione al Colombo Gianetti di Saronno). Ultimo turno del girone mercoledì 24 settembre, alle 15.30 Lentatese-Ardor Lazzate ed alle 20.30 Fbc Saronno-Caronnese. Soltanto la prima classificata supererà il turno.
(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione di gioco)
