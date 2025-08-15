Saronnese

GERENZANO – Un messaggio di augurio e vicinanza a tutta la cittadinanza in occasione del Ferragosto. È quello inviato oggi dalla sindaca Stefania Castagnoli, che ha voluto sottolineare il significato storico e comunitario della ricorrenza.

Ecco il testo integrale del saluto:

“Carissime Concittadine e carissimi Concittadini,

in questo giorno di Ferragosto, desidero rivolgermi a ciascuno di voi con un sincero pensiero di vicinanza.

Il 15 agosto è una festa dalle radici antiche: nata a Roma nel 18 a.C. come Feriae Augusti, istituita dall’imperatore Augusto per concedere riposo dopo le fatiche dei campi, e divenuta poi celebrazione cristiana dell’Assunzione di Maria, simbolo di speranza e rinnovamento. Ma soprattutto, oggi, è un’occasione per sentirci parte di una stessa comunità.

Questa giornata ci ricorda che il nostro paese non è fatto solo di case e strade, ma di persone: famiglie che si ritrovano, giovani che animano le piazze, anziani che custodiscono la memoria, lavoratori che anche in questi giorni garantiscono servizi essenziali, volontari che dedicano tempo ed energie agli altri.

A tutti voi va il mio più sincero ringraziamento.

A nome dell’Amministrazione comunale, vi auguro una giornata serena, ricca di sorrisi e di momenti condivisi, con la speranza che lo spirito di collaborazione e rispetto reciproco accompagni sempre la nostra vita insieme.

Buon Ferragosto a tutta la nostra comunità!”