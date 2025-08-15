Città

SARONNO – Torna anche quest’estate lo spettacolo di Ferragosto, appuntamento ormai tradizionale per chi sceglie di trascorrere la festa in città. La novità di questa edizione è la location: dopo gli ultimi anni in piazza Libertà e in piazza Mercanti, l’evento si sposta nella cornice di villa Gianetti, in via Roma 20.

Venerdì 15 agosto alle 21.30 il giardino della villa si animerà con la comicità di Alessandra Ierse e Laura Magni, protagoniste del gruppo comico “Le Scemette” di Zelig. Il duo porterà sul palco uno spettacolo di stand up comedy che promette risate e leggerezza, con sketch dal taglio ironico e satirico ispirati alla vita di tutti i giorni.

L’iniziativa, organizzata per offrire un momento di intrattenimento a chi resta in città durante la settimana di Ferragosto, conferma la volontà di mantenere vivo un appuntamento che negli ultimi anni è diventato parte integrante dell’estate saronnese. L’ingresso è libero e aperto a tutti.

(foto archivio)

