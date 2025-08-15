Groane

BOLLATE – Resti in città per Ferragosto e non hai idee per come passare questa giornata di festa? Quale migliore occasione per passarla come gli ospiti degli Arconati tra delizie per tutti i sensi.

I nostri ospiti potranno scegliere tra diversi modi per vivere la giornata di Ferragosto a Villa Arconati:

con una v isita libera : il biglietto d’ingresso consente di rimanere alla Villa anche per l’intera giornata per chi lo desidera, dalle 11.00 alle 19.00. Con l’ausilio della mappa in omaggio all’ingresso o con la nuovissima App “Arconati Garden”, scaricabile gratuitamente sul proprio dispositivo, i Visitatori potranno passeggiare sia nel Giardino che in tutte le sale del Palazzo, scegliendo quanto a lungo soffermarsi in ogni ambiente. Per una giornata da veri “aristocratici”.

con una v isita guidata : le nostre appassionate Guide volontarie sono a disposizione del Pubblico per far conoscere la storia, e le storie, che hanno caratterizzato Villa Arconati nel corso di quattro secoli. Il percorso di visita si snoda su parte del Giardino e del Palazzo, con un itinerario di circa 90 minuti, che tocca gli ambienti più rappresentativi per far scoprire ai nostri Ospiti tutti i segreti di questo luogo dal fascino senza tempo.

Prima e/o dopo la visita guidata, i visitatori potranno rimanere alla Villa per tornare a rivedere gli ambienti che hanno particolarmente gradito, o anche solo per una passeggiata all’insegna della bellezza.

Con il Far pass 2025: per tutti coloro che amano Villa Arconati e desiderano tornare più volte nel corso dell’anno, anche solo per una passeggiata tra Arte, Natura e Cultura, per un caffè in compagnia o per un “pranzo da Signori” nell’atmosfera unica della sala Rossa, c’è il Far Pass, che consente di tornare ogni volta che si desidera nel corso delle domeniche d’apertura senza più dover pagare il biglietto d’ingresso (35 euro – esclusa visita guidata). Per chi desidera tornare a godere dell’incanto della Villa non solo a Ferragosto, ma fino a dicembre.

Un pranzo da veri signori

Il Caffè Goldoni, l’elegante punto ristoro della Villa che prende il nome dal celebre commediografo veneziano ospite in Villa “alla corte” di Giuseppe Antonio Arconati nelle estati di metà Settecento, offre ai visitatori una ricca selezione di cibi, bevande, merende dolci e salate. Propone anche a Ferragosto (così come ogni domenica) il lunch, dalle 12 alle 15, per un’esperienza di “gusto” da veri signori d’altri tempi.

Il pranzo costa 35 euro comprensivi di acqua, vino e caffè, o 30 euro per possessori di Far Pass 2025. Info e prenotazioni +39.393.6638140. L’accesso al Lunch è consentito solo previo acquisto del biglietto d’ingresso.

Il bookshop far

Hai passato una giornata indimenticabile e vuoi portarti a casa un piccolo ricordo di Villa Arconati?

I prodotti del Bookshop Far sono realizzati grazie alla collaborazione con artigiani locali per sostenere la ricchezza della territorialità; si tratta di prodotti realizzati in esclusiva per Villa Arconati: decorazioni per la casa, candele profumate, l’oggettistica che richiama i pregiati decori della Villa, i gioielli realizzati con i motivi ornamentali della Villa, i volumi editi sui “tesori del palazzo” e i “tesori del Giardino”, il libro sulle “Ville di Delizia” di Marc’Antonio Dal Re con le incisioni settecentesche sulla Villa, per regali esclusivi e dallo spirito solidale.

Arco: arte contemporanea a Villa Arconati

Arco, piattaforma di promozione dell’arte promossa da Fondazione Augusto Rancilio presenta Arte & Natura: Dentro e Fuori una mostra collettiva a cura di Diana Segantini in collaborazione con Segantini Unlimited, dal 6 aprile al 12 ottobre 2025.

Arco è più di una mostra, è un movimento culturale che riflette in maniera inedita sui dispositivi contemporanei, creando un ponte (…un “arco” appunto) tra la collaborazione e la visibilità delle diverse figure che animano il sistema dell’arte. Arco intende proporre situazioni che riflettano su come l’arte viene vissuta, coinvolgendo artisti, gallerie e scenari prestigiosi, per offrire occasioni di collaborazione tra partner che possono essere collezionisti, accademici, aziende.

Arte & Natura: Dentro e Fuori è la prima espressione del progetto Arco, un salotto che ha sede a Villa Arconati, dove costruire e far crescere una comunità artistica dinamica, inclusiva e sostenibile. Particolare attenzione è rivolta alla sostenibilità, attraverso l’impiego di materiali e processi produttivi eco-consapevoli, e con una progettualità volta a sviluppare una sensibilità nel ridurre l’impatto ambientale degli eventi culturali.

L’ingresso ad Arco è compreso nel biglietto d’ingresso di Villa Arconati.

