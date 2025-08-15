Cronaca

SARONNO – Giornata di Ferragosto impegnativa per i mezzi di soccorso in zona, con diversi interventi di rilievo.

La mattinata si è aperta con un investimento di un ciclista a Turate, in via Varesina. L’allarme è scattato alle 9.40 per un uomo di 69 anni, soccorso in codice giallo da un’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella e portato all’ospedale di Garbagnate Milanese. Sul posto anche i carabinieri di Cantù.

Poco dopo, alle 10.20, ad Origgio si è verificato un incidente tra un’auto e una moto in via per Lainate. Coinvolto un uomo di 75 anni, assistito in codice giallo (dunque con ferito non in pericolo di vita) e accompagnato in ospedale. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Saronno.

Nel tardo pomeriggio, alle 17.55, a Limbiate in via Fratelli Cairoli, soccorritori impegnati per un caso di intossicazione etilica che ha riguardato un giovane di 23 anni. È stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso per le cure del caso.

