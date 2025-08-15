Saronnese

GERENZANO – Nel mese di luglio, l’amministrazione comunale ha richiamato i cittadini ad una raccolta differenziata responsabile: una campagna di sensibilizzazione che richiede un impegno civico da parte di tutta la comunità. Per questo motivo, sui social, visto la presenza di extracomunitari dai paesi arabi sul territorio comunale, il post è stato riportato in italiano e, infatti, in arabo.

“Si ricorda alla cittadinanza che per il corretto svolgimento della raccolta porta a porta è necessario rispettare le seguenti indicazioni – così si legge nel post – La tipologia di contenitori ammessi (vetro, umido, carta): i contenitori devono essere rigidi (in plastica dura); devono essere provvisti di manico; non verranno ritirati i rifiuti conferiti in contenitori non conformi o privi di manico”.

Il post arriva a seguito di inesattezze, riscontrate negli ultimi tempi, nell’utilizzo della raccolta differenziata: nelle strade in cui si è vista meno collaborazione per quanto riguarda l’esposizione dei sacchi e bidoni sulle strade, o la tipologia di contenitori ammessi, i cittadini hanno visto consegnarsi un volantino di promemoria durante il mese di luglio.

“Non sono ammessi – conclude il promemoria – sacchetti di plastica o borse della spesa collocati a terra. Non si possono utilizzare cassette di legno. I giorni di raccolta sono: il lunedì per umido e vetro, il mercoledì per secco indifferenziato (utilizzare esclusivamente sacchi grandi trasparenti. Vietato l’uso di sacchi neri), il giovedì per l’umido, il sabato per plastica e carta. I rifiuti ingombranti (materassi, divani, sedie, ventilatori, stendibiancheria, ecc.) devono essere portati alla piattaforma ecologica. In alternativa, è possibile prenotare il ritiro a domicilio chiamando il numero verde 800 332 299”.

Per più precise indicazioni è possibile consultare il calendario del 2025 della raccolta differenziata pubblicato sul sito del comune di Gerenzano.

