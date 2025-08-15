Città

SARONNO – Un controllo stradale ha portato i carabinieri della Compagnia di Saronno a scoprire droga e denaro contante per un valore complessivo di oltre 11 mila euro.

Radiorizzonti Saronno: guasto al ripetitore, blackout sugli Fm 88. Ma si può ascoltare in altri modi.

In una calda e umida mattinata di metà agosto, ieri allo stadio di corso della Vittoria si è tenuto il primo test stagionale della Caronnese (Eccellenza) nell’allenamento congiunto con la Pro Sesto, formazione di Serie D. E’ finita 1-2, vittoria dei milanesi. Mister Michele Ferri della Caronnese ha avuto l’occasione di testare diversi uomini e moduli, al netto della differenza di categoria e dei carichi di lavoro ancora nelle gambe a 10 giorni dall’inizio della nuova stagione.

Comasco: notte movimentata al parco di via Cederna, dove alcuni ragazzi minorenni sono rimasti all’interno dell’area verde oltre l’orario consentito. Il sistema automatico di chiusura del cancello, che scatta alle 23, è risultato manomesso e si sono registrati altri danni.

