Lazzate

LAZZATE – Nei giorni scorsi la comunità di Lazzate si è riunita per festeggiare San Lorenzo Martire, patrono del paese. Come da tradizione, la celebrazione ha avuto il suo momento più simbolico durante la Santa Messa, con il rito del bruciamento del pallone, che ricorda il rogo subito dal santo.

La ricorrenza ha rappresentato anche l’occasione per un saluto e un augurio speciale a don Gigi Zuffellato, sacerdote originario di Lazzate, che quest’anno celebra i trent’anni di sacerdozio. Un traguardo importante, condiviso con i parrocchiani e con tutta la comunità, che lo ha festeggiato con affetto.

L’appuntamento di San Lorenzo resta uno dei momenti più sentiti dell’anno per Lazzate, unendo fede, tradizione e legami di comunità.

15082025