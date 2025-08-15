Cronaca

ROVELLO PORRO – Una densa nube nera si è alzata questa mattina, venerdì 15 agosto, dall’area della ditta Seco di via Vittorio Veneto, visibile anche a distanza. L’allarme è scattato intorno alle 8.40, quando un autotreno carico di rifiuti, in particolare vecchi materassi destinati al macero, ha preso fuoco all’interno del perimetro aziendale.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Cantù, Lomazzo e Saronno, impegnate nello spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area. Presenti anche i carabinieri, il sindaco e i tecnici di Arpa per le verifiche ambientali.

Le prime valutazioni hanno escluso rischi per la popolazione e l’ambiente. A scopo precauzionale è stato fatto arrivare anche un equipaggio del 118, ma non si registrano feriti.

Le operazioni di spegnimento e bonifica sono proseguite fino al completo abbattimento delle fiamme e della colonna di fumo. Restano in corso gli accertamenti per chiarire l’origine del rogo.

