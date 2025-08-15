Cronaca

ROVELLO PORRO – Episodio movimentato nel pomeriggio dell’altro giorno in via Volta a Rovello Porro: una persona sospetta – segnalata dai cittadini – è entrata in una proprietà privata: è stato subito dato l’allarme, e sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri. Il sospetto è stato prontamente bloccato e condotto in caserma per accertamenti da parte dei tutori dell’ordine.

Un fatto del quale si è discusso nelle ultime ore sui social, tramite i quali in molti hanno espresso la preoccupazione per il ripetersi di simili episodi, in paese come in tutto il circondario.

(foto archivio: una pattuglia dei carabinieri in servizio sul territorio)

15082025