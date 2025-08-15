Cronaca

SARONNO – Nel primo pomeriggio di ieri, attorno alle 13.55, una ragazza di 22 anni è stata soccorsa nell’area della stazione ferroviaria “Saronno centro”, in piazza Cadorna, a seguito di un malore improvviso.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno, attivata dalla centrale operativa del 118 (Soreu Laghi). I sanitari hanno prestato le prime cure alla giovane, che fortunatamente non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale.

L’episodio ha destato attenzione tra i presenti in stazione, ma la situazione è rientrata in breve tempo grazie al rapido intervento dei soccorritori.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto: ambulanza alla stazione ferroviaria di Saronno centro in piazza Cadorna nella città degli amaretti)

15082025