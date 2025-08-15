Saronno: malore in stazione, giovane soccorsa dal 118
15 Agosto 2025
SARONNO – Nel primo pomeriggio di ieri, attorno alle 13.55, una ragazza di 22 anni è stata soccorsa nell’area della stazione ferroviaria “Saronno centro”, in piazza Cadorna, a seguito di un malore improvviso.
Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno, attivata dalla centrale operativa del 118 (Soreu Laghi). I sanitari hanno prestato le prime cure alla giovane, che fortunatamente non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale.
L’episodio ha destato attenzione tra i presenti in stazione, ma la situazione è rientrata in breve tempo grazie al rapido intervento dei soccorritori.
(foto: ambulanza alla stazione ferroviaria di Saronno centro in piazza Cadorna nella città degli amaretti)
