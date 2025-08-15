Città

SARONNO – Arrivano nuovi fondi per le case popolari Aler: Regione Lombardia ha stanziato 471 mila euro per riqualificare 12 alloggi a Saronno, nell’ambito di un piano regionale da 15,4 milioni per il recupero di 704 abitazioni su tutto il territorio regionale. Un aiuto importante ma che copre solo in minima parte le esigenze di un patrimonio immobiliare cittadino molto ampio.

Ma resta da realizzare per intero il Contratto di quartiere firmato nel 2002 da Comune, Aler e Regione per la riqualificazione del rione Matteotti. Si tratta di un progetto da 22 milioni di euro che, a oltre vent’anni di distanza, infatti resta incompleto. Negli anni si sono realizzati diversi interventi: nel 2013 l’assegnazione di 14 alloggi, nel 2014 di altri 53, fino alla recente consegna degli appartamenti del complesso “X2” e alla riqualificazione di piazza Matteotti. Restano però da completare opere come la ricostruzione delle “Farfalle”, la nuova rete viaria e ciclopedonale e un parcheggio dedicato ai residenti.

(foto: piazza Matteotti al centro dell’omonimo quartiere cittadino)

