Cronaca

SARONNO – Elena Pagani, la 41enne accusata di aver ucciso il suocero Romolo Baldo, 86 anni, è ai domiciliari a casa dei genitori. Lo ha stabilito, giovedì 14 agosto, il tribunale del riesame, che ha accolto la richiesta presentata dal suo legale, l’avvocato Angelo Murdolo, ritenendo non più necessaria la custodia in carcere.

L’omicidio risale alla mattina di lunedì 9 giugno, quando nella villetta di via Pio XI, alla periferia di Saronno, i carabinieri trovarono l’anziano senza vita nella camera da letto, colpito con sette fendenti. A dare l’allarme era stato il figlio rientrato, a seguito di una chiamata delle moglie, dal seggio elettorale dove era impegnato come scrutatore. L’aveva chiamato raccontando di ciò che era appena successo. All’arrivo dei militari dell’Arma, Pagani era seduta sul divano con il coltello ancora sporco di sangue.

Inizialmente chiusa nel silenzio durante i primi interrogatori, la donna nelle ultime settimane ha iniziato a collaborare parlando di un clima di crescente tensione con il suocero. Sia i primi confronti dopo il fermo sia il primo interrogatorio erano saltati per le condizioni di salute della donna in un grave stato di confusione mentale. Dopo alcune settimane trascorse piantonata in ospedale al Sant’Anna, è stata trasferita nel carcere di Albate.

L’accusa resta quella di omicidio volontario aggravato, ma dalle indagini – coordinate dalla procura di Busto Arsizio – non sono emersi elementi che facciano pensare a una premeditazione.

