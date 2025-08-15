Città

SARONNO – Un piccolo coniglietto domestico è stato trovato ieri mattina giovedì 14 agosto all’angolo tra via San Giuseppe e via Volonterio. L’animale è stato recuperato da alcuni cittadini preoccupati per la loro incolumità. Il coniglio, visibile nella foto, ha il manto bianco con macchie marroni sulla testa e sulle orecchie, occhi azzurri e zampe leggermente sporche, probabilmente a causa del tempo trascorso all’aperto.

A recuperarlo sono stati alcuni cittadini che hanno contattato l’Enpa di Saronno. L’associazione fa sapere che il coniglietto è ora al sicuro, ospitato in una gabbietta con fieno e acqua, e lancia un appello per ritrovare la sua famiglia.

Chiunque lo riconosca o abbia informazioni utili per rintracciare i proprietari può contattare l’Enpa di Saronno tramite la pagina Facebook ufficiale. Ogni dettaglio, anche minimo, può essere importante per riportarlo a casa.

