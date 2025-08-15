Cronaca

UBOLDO – Nel pomeriggio di ieri, attorno alle 16.15, si è verificato un incidente stradale allo svincolo tra Origgio e Uboldo dell’autostrada A9. Due automobili si sono scontrate e nell’impatto sono rimasti feriti due uomini di 27 e 30 anni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Saronno e i vigili del fuoco di Varese, oltre a due ambulanze. I feriti, in codice giallo, sono stati trasportati negli ospedali di Saronno e Legnano; non sono apparsi in condiziuoni preoccupanti.

L’incidente ha causato rallentamenti alla circolazione nella zona dello svincolo durante le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio: intervento delle forze dell’ordine nei pressi dello svincolo)

15082025