Calcio

CAIRATE – Prosegue a suon di gol la preparazione della Varesina calcio in vista del campionato di Serie D. Nell’amichevole disputata l’altro giorno in mattinata al centro sportivo di Cairate, i rossoblù hanno superato 4-0 il Borgosesia.

La squadra di mister Marco Spilli ha indirizzato la partita già nel primo tempo, grazie alle reti di Guri e Costantino. Nel finale hanno trovato gloria anche due giovani del vivaio: il 2008 Grassi e il 2007 Ornaghi, entrambi a segno di testa.

Un test utile per dare minutaggio a tutta la rosa e affinare i meccanismi in vista dell’avvio ufficiale della stagione.

(foto Varesina/Scaringi: un momento del match)

16082025