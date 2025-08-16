Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Continua l’allestimento della Caronnese Women (calcio femminile serie C). Ecco le prime dichiarazioni da nuova giocatrice rossoblù di Nicole Gola, centrale difensivo arrivata per vivere una nuova esperienza umana e sportiva.

Raccontaci che calciatrice sei

“Sono un difensore centrale. Ho fisico, tecnica e tanta determinazione. Non mi limito a difendere: imposto e costruisco il gioco con tecnica e visione, e quando posso salgo anche palla al piede”.

Da dove nasce la tua passione per il calcio?

“La mia passione per il calcio è nata un po’ per caso, intorno ai 6 o 7 anni. I miei genitori mi raccontano che un giorno gli ho chiesto di provare a giocare, mi hanno portato al campo… e da lì non ho più smesso”.

Cosa ti ha portata a Caronno?

“Sono arrivata a Caronno perché, dopo due anni in Eccellenza, sentivo il bisogno di crescere, rimettermi in gioco e uscire dalla mia zona di comfort. Volevo confrontarmi con una categoria superiore e la Caronnese mi ha dato questa opportunità”.

Quali sono le aspettative per questa stagione?

“Le mie aspettative per questa stagione sono di crescere ancora, sia a livello personale che di squadra. Voglio dare il massimo per aiutare il gruppo e affrontare al meglio questa nuova categoria”.

