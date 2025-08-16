Cronaca

SARONNO – Ferragosto movimentato nella zona dei supermercati tra via Varese e via Primo maggio.

Venerdì 15 agosto intorno alle 15.30, un uomo è stato sorpreso mentre cercava di allontanarsi con un carrello della spesa contenente alcuni prodotti non pagati. Notata la scena, un addetto alla vigilanza si è lanciato all’inseguimento tentando di bloccarlo.

L’episodio, avvenuto nel giorno di Ferragosto, ha attirato l’attenzione di diversi passanti che si trovavano in zona e hanno assistito alla fuga e all’intervento allertando le forze dell’ordine. Qualche giorno prima un tentativo di furto era stato sventato al Tigros di via Bergamo proprio dai vigilantes che hanno fermato uno straniero che tentava di uscire con alcuni articoli senza pagarli. Sono stati tutti restituiti al punto vendita dopo l’arrivo sul posto dei carabinieri.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09