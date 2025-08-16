Varesotto

VENEGONO SUPERIORE – Fulmine colpisce una sequoia: strada chiusa, danni a case e lampioni. Un fulmine si è abbattuto nella serata di venerdì 15 agosto, intorno alle 21.15, su una sequoia in via del Fante, facendola esplodere e provocando ingenti danni. I pezzi dell’albero sono stati scagliati a grande distanza: un frammento di tronco lungo quasi dieci metri e largo circa uno è stato proiettato fino a cinquanta metri, finendo nella proprietà di un’altra abitazione.

La potenza dell’impatto ha causato la rottura di tre tetti, lo sfondamento di due recinzioni e il danneggiamento di due pali della luce, uno in cemento armato spezzato e un altro in metallo piegato. La scena ha richiesto l’intervento immediato della protezione civile e dei vigili del fuoco, impegnati fino a oltre mezzanotte per mettere in sicurezza l’area. Sul luogo già ieri sera, il sindaco Walter Lorenzin.

Fondamentale il lavoro del comando della polizia locale guidato dal comandante Antonio Borgo, che ha seguito da vicino tutte le operazioni, coordinando la viabilità e garantendo il sostegno ai residenti coinvolti. Per consentire le verifiche e la rimozione dei detriti, via del Fante è rimasta chiusa al traffico per diverse ore.

Già questa mattina i giardinieri sono all’opera per liberare la strada e ripristinare la normalità. Resteranno in corso nei prossimi giorni ulteriori controlli sugli edifici e sugli impianti di illuminazione danneggiati.

guarda tutte le foto 7



Sequoia colpita da un fulmine: le foto della devastazione

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09