Gerenzano, il Lions club manda (meglio) in farmacia
16 Agosto 2025
GERENZANO – L’Amministrazione comunale, si legge in una nota dei responsabili dell’ente locale, “a nome di tutti cittadini e del Consiglio di amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi di Gerenzano, desidera esprimere la più sincera gratitudine al Lions Club di Gerenzano per il generoso contributo di circa 2.000 euro destinato all’installazione di nuovi cartelli stradali che promuovono il servizio della Farmacia comunale”.
Proseguono dal Municipio: “Grazie a questo gesto concreto, la Farmacia Comunale potrà essere più visibile e raggiungere un numero maggiore di utenti, con l’auspicio di incrementare gli utili da destinare, come sempre, ai servizi sociali comunali. A nome di tutta Gerenzano: grazie di cuore per la vicinanza e il sostegno alla nostra comunità!”
La farmacia comunale di Gerenzano ha sede in via I maggio, in paese.
(foto: uno dei cartelli, per il cui acquisto il Lions club ha messo a disposizione i propri fondi, che indicano il percorso più breve per raggiungere la farmacia comunale di Gerenzano)
16082025