Queste parole le abbiamo sentite tutti. E oggi, due anni dopo, le stesse persone ribaltano completamente la narrazione, come se allora non avessero riconosciuto il lavoro fatto. Non è solo incoerenza: è mancanza di rispetto verso una comunità che in quei giorni si è mobilitata per dare una mano, chi più chi meno. A 2 anni dall’evento, la maggior parte dei cittadini non ha ricevuto i ristori, e non per colpa del Comune, ma per colpa di chi governa a livello nazionale: il Governo. E ancora una volta, nessuno del centrodestra ha interrogato i propri parlamentari. Nessuna lettera, nessuna Pec, nessun atto.