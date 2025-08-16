Ieri a Saronno: ai domiciliari dopo l’omicidio di Cassina Ferrara. Ferragosto movimentato. Fondi per il Matteotti. Calendario Coppa Italia
16 Agosto 2025
SARONNO – Elena Pagani, la 41enne accusata di aver ucciso il suocero Romolo Baldo, 86 anni, è ai domiciliari a casa dei genitori. Lo ha stabilito, giovedì 14 agosto, il tribunale del riesame, che ha accolto la richiesta presentata dal suo legale, l’avvocato Angelo Murdolo, ritenendo non più necessaria la custodia in carcere. L’omicidio risale alla mattina di lunedì 9 giugno,
Giornata di Ferragosto 2025 impegnativa per i mezzi di soccorso in zona, con diversi interventi di rilievo.
Ferragosto: incidenti con feriti a Saronno e Turate, intossicazione etilica a Limbiate
Saronno: nuovi fondi per le case Aler, ma il Contratto di quartiere resta incompiuto
Calcio Coppa Italia: Fbc Saronno, Caronnese e Ardor Lazzate insieme. Il calendario
