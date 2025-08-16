news

Il mondo del gioco d’azzardo e del gaming online ha sempre dovuto combattere, in maniera molto energica, contro i crimini informatici. Negli ultimi anni, però, con la diffusione delle app per giocare sugli smartphone e con l’intelligenza artificiale, è stato molto più difficile arrivare a trovare soluzioni che fossero dignitose e sicure. Proprio, però, le piattaforme digitali hanno dato una grossa mano, capiamo come.

Come il gaming online sta combattendo i crimini in rete?

Il discorso della sicurezza informatica non è semplice, ma gli esperti sanno quanto il gioco in rete possa aiutare a trovare soluzioni che funzionano. Dalle analisi pubblicate su MigliorCasinoBonus.com evidenziano come il gioco legale non solo protegga gli italiani garantendo la sicurezza dei dati personali, l’affidabilità dei generatori di numeri casuali (RNG) e il corretto pagamento delle vincite, ma si impegni anche nella tutela dei minori e nella promozione del gioco responsabile. Inoltre, offre un supporto attivo ai giocatori, aiutandoli a riconoscere eventuali rischi e a prendere le misure necessarie per la propria protezione. Questo approccio non è stato casuale, il gioco d’azzardo, ovviamente, per essere legale, ha bisogno di regole molto restrittive ed è giusto che sia così. I clienti si registrano con i propri dati e inseriscono del denaro all’interno delle piattaforme, tutto deve essere trasparente e deve essere sicuro. I primi anni del gioco digitale, cioè quelli delle poker room, tutto era molto diverso, c’erano molti meno controlli, era un po’ una terra di nessuno, il selvaggio West. Per questo motivo, quando poi negli anni sono iniziati ad arrivare i primi provvedimenti governativi. I siti sono diventati prima AAMS e ora ADM, cioè sotto l’egida dell’Agenzia Dogane e Monopoli, sono cambiate tante cose. I controlli sono diventati costanti e, come abbiamo visto, i giochi sono tutti casuali, non c’è nessun tentativo di frode, anzi è tutto documentato.

Non dobbiamo, però, dimenticare che la tecnologia ha permesso di poter avere delle opportunità concrete di protezione che, fino a qualche anno fa, erano praticamente impossibili. La cosa importante, infatti, è stato cercare di trovare dei protocolli che potessero proteggere i dati sensibili dei clienti e quelli che ci sono attualmente, sviluppati da parti terze, sono i migliori sul web. Affidarsi, poi, a delle istituzioni come PayPal o Paysafecard, usare lo SPID invece d’inserire i propri dati ha cambiato radicalmente il modo di approcciare all’azzardo rendendolo un luogo garantito e affidabile anche per tutti coloro avevano forti dubbi rispetto a quello che si possa fare nel digitale senza essere truffati. Ovviamente noi siamo solo parlando di siti legali, il web è un universo sconfinato in cui possono accadere tante cose ma non nei luoghi preposti al divertimento e che sono regolamentati.

Perché il gioco responsabile diventa fondamentale per la sicurezza?

Abbiamo capito che i primi anni dei casinò online non sono stati chissà quanto semplici. C’erano poche leggi, tutto era molto più allo stato brado, potevano giocare anche i minorenni perché non erano richiesti documenti e tanto altro. D’altronde erano anche i primi anni di Internet in generale e chi ne capiva un po’ di più ne approfittava per creare delle situazioni molto poco piacevoli, anche dal punto di vista della truffa o del furto di dati sensibili. Quando, però, è arrivato il momento di regolamentare la situazione, si è pensato di dare credito all’idea di Gioco Responsabile, cioè di un’educazione al gioco che portasse avanti non solo la trasparenza di quello che stava succedendo ma anche la tutela del giocatore che deve stare tranquillo e pensare solo al divertimento, senza immaginare chissà cosa. Ecco, questo è stato il pensiero dell’ADM e anche dei vari governi che si sono succeduti e che hanno fatto sì che la legislazione in materia di gioco e scommesse fosse tra le più severe al mondo. Il fatto, anche solo di dover inserire i propri dati, i dati devono essere confermati, il conto deve essere personale con svariati step di conferma e tanto altro, hanno reso il casinò online un luogo sicuro. In più, come abbiamo visto, usare lo SPID o PayPal rende ancora più certa non solo la buona protezione, ma l’intenzione di essere semplici, veloci e sicuri ai massimi livelli.

Perché questo tipo di atteggiamento ha aiutato, e ancora aiuta a combattere i criminali informatici? Il lavoro che è stato fatto, da parte dei programmatori, nei confronti di tutto ciò che riguarda il gioco d’azzardo è impressionante, sono state chiamati in causa tutti i migliori professionisti e tutti hanno dato il loro contributo per far sì che il luogo fosse più che sicuro. Ovvio che, con quello che è cambiato, con l’intelligenza artificiale, con la grafica sempre più simile all’originale, con attacchi hacker sempre più furbi, non è facile stare dietro a tutto quello che si può arrivare a fare. Il pensiero, però, c’è, i mezzi e le tecniche ci sono e l’Italia sta anche gestendo nuove regolamentazioni che si allineano al pensiero europeo e che permettono un’azione ancora più mirata al mercato illegale, agli attacchi informatici e anche alla lotta contro la criminalità e il riciclaggio che, in piattaforme online, accade più spesso di quanto si possa pensare. Questo senza dimenticare che il gioco è solo divertimento, che educare al gioco serve a migliorare la vita della persona che ne è appassionata e che dare alla stessa persona tutti gli strumenti per poter giocare in santa pace, senza paura alcuna, è la cosa migliore che si possa fare. Bisogna solo sfidare la sorte e non avere paura di quello che può succedere nel momento in cui qualche malintenzionato ci dà noia. In tutto questo, nell’eventualità il danno sia già avvenuto, non possiamo che affidarci alla Polizia Postale che ha un form in cui possiamo segnalare quello che ci è successo e risulta, poi, come una specie di pre-denuncia che può essere seguita, anzi deve essere seguita, da quella che è la denuncia vera e propria. Sempre a tutela di quello che è l’interesse dell’utente, ovviamente.