Città

SARONNO – Giornata speciale alla Rsa di via Volpi, dove il Ferragosto è stato vissuto all’insegna della condivisione e della vicinanza. Per gli oltre cento ospiti della struttura, le consuete attività sociosanitarie sono proseguite come ogni giorno dell’anno, ma con un programma arricchito per celebrare la festività.

In mattinata, le educatrici hanno guidato un momento religioso molto partecipato da anziani e famigliari, con la recita del Rosario dedicato alla Madonna dell’Assunta. Al termine, nel salone polivalente al piano terra, è stato offerto un aperitivo rinfrescante, occasione per chiacchiere e sorrisi in compagnia.

Il pomeriggio si è acceso con la musica e l’allegria del duo Sergio e Lucia, che hanno proposto canzoni e karaoke coinvolgendo ospiti e parenti. Una merenda fresca ha chiuso la giornata festiva, lasciando a tutti un ricordo di spensieratezza.

Durante il concerto, il direttore della struttura Luigi Regalia ha letto un messaggio di auguri inviato dalla sindaca di Saronno, Ilaria Pagani, che ha ricordato “l’importanza della comunità, la vicinanza degli affetti, la condivisione dei momenti di cura e la certezza del sostegno nei passaggi più impegnativi della vita”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09