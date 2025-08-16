Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo gli auguri di Ferragosto da parte di Chiara Angaroni, che dedica alla cittadinanza un pensiero di Papa Francesco.

Voglio rivolgere a tutti i cittadini e le cittadine di Saronno gli auguri di buon ferragosto. Avendo fatto parte da anni del comitato scientifico del festival della poesia di Saronno, voglio dedicare alcune frasi pronunciate da papa Francesco che insieme danno vita ad una preziosa poesia. Parole che devono risuonare in questo triste momento della nostra storia.

“La pace è artigianale, la costruiamo noi, nelle nostre case, nelle nostre famiglie, nei nostri quartieri. Nessuna pace è possibile senza un vero disarmo. La pace è verità, giustizia e misericordia”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09