Cronaca

SARONNO – Momenti di paura questa sera, sabato 16 agosto, in via Fiume al civico 11, dove un incendio è divampato in una palazzina. Le fiamme hanno reso necessario l’intervento immediato dei vigili del fuoco di Saronno.

I pompieri, entrati nello stabile con i mezzi di soccorso tecnico urgente, hanno messo in salvo diversi condomini che si trovavano al quarto piano. L’operazione di evacuazione è avvenuta in tempi rapidi e ha permesso di portare al sicuro le persone coinvolte.

Sul posto stanno operando più ambulanze, tra cui un mezzo della Croce viola, per assistere i residenti in caso di necessità. Presente anche la polizia locale con due pattuglie, impegnate a regolare la circolazione nella zona e a consentire l’accesso ai soccorsi.

Le operazioni sono tuttora in corso e non si esclude che emergano ulteriori dettagli nelle prossime ore.

Per la foto si ringrazia il nostro lettore

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09