Cronaca

SARONNO – È finita in ospedale la lite scoppiata nel pomeriggio di venerdì 15 agosto in via Leonardo Da Vinci. Un uomo di 42 anni è rimasto ferito durante un episodio di violenza che ha visto coinvolti alcuni stranieri.

L’allarme è stato dato intorno alle 16.12. Sul posto sono arrivati i soccorritori inviati da Areu, tra cui un’ambulanza della Croce rossa di Saronno e un mezzo di soccorso avanzato di Milano. Dopo le prime cure, l’uomo è stato trasferito all’ospedale di Legnano in codice giallo, quindi in condizioni di media gravità.

In via Da Vinci sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Saronno, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica della lite e chiarire le responsabilità dell’accaduto.

Le indagini proseguiranno per capire le cause dello scontro e verificare eventuali ulteriori coinvolgimenti.

