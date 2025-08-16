Cronaca

TURATE – Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi, sabato 16 agosto, lungo l’autostrada A9 nel tratto compreso tra Turate e Saronno, dove intorno alle 13.20 si è verificato un incidente che ha visto coinvolte due automobili.

A bordo dei mezzi si trovavano una donna di 54 anni e un uomo di 81, entrambi soccorsi in codice verde. Nonostante la forte preoccupazione iniziale, le loro condizioni non sono apparse gravi. Dopo le prime cure sul posto, i due feriti sono stati trasportati in ospedale: la donna all’ospedale di Saronno e l’uomo al Sant’Anna di Como.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Como per la messa in sicurezza dei veicoli, insieme al personale sanitario inviato da Areu con più mezzi di soccorso, tra cui due ambulanze e l’automedica. Presente anche l’Ats di Novate per gli accertamenti di competenza.

Il tratto autostradale ha subito rallentamenti durante le operazioni, poi concluse senza ulteriori conseguenze.

