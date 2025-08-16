Softball

BOLLATE – Dopo le emozioni e lo spettacolo di gara uno e due, le Italian Softball Series sono pronte a scendere in campo per l’ultimo, decisivo fine settimana di partite, quello in cui si assegna lo Scudetto. A Ospiate di Bollate, l’Mkf padrone di casa e l’Italposa Forlì ripartono con una vittoria a testa e l’impressione che ancora una volta potrebbe regnare l’equilibrio, vista la grande qualità dei due organici. Gara 3 è in programma oggi sabato 16 agosto alle 18.15, mentre gara 4 ha inizio alle 21. L’eventuale quinto incontro si terrà domenica 17 agosto alle 11. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su Rai Sport (canale 58 del Digitale Terrestre).

Qui Mkf Bollate – “La squadra è pronta, stiamo lavorando duro e cerchiamo insieme di pensare positivo” afferma Eduardo Arocha, head coach dell’Mkf Bollate, vittorioso in gara uno per 5-4, ma sconfitto nella seconda partita per 7-1. “Siamo tornati da Forlì con un pareggio che reputo un ottimo risultato visto il livello delle due squadre. Non possiamo focalizzare la nostra attenzione solo sulla sconfitta. Per questo motivo ci stiamo allenando ogni giorno a testa alta per il proseguimento della Finale”. Tutto l’organico della squadra lombarda, che sogna di confermarsi sul tetto d’Italia dopo il titolo vinto lo scorso anno, è a disposizione per le partite in programma. I nomi delle lanciatrici partenti di gara 3 e 4 non sono stati resi noti, ma con grande probabilità saranno Laura Bigatton, vincente di gara uno con una grande prestazione in pedana, e Greta Cecchetti ad aprire le due sfide.

Qui Forlì – Dopo la sconfitta subita nel primo incontro, l’Italposa Forlì ha ottenuto il pronto riscatto in gara 2, guidata dai fuoricampo di Laura Vigna e Marta Gasparotto – diventata la Dopo la sconfitta subita nel primo incontro, l’Italposa Forlì ha ottenuto il pronto riscatto in gara 2, guidata dai fuoricampo di– diventata la primatista assoluta a livello di home run nella storia della Serie A1 Softball con 54 homer . In casa romagnola il morale è alto così come il desiderio di vincere nuovamente lo Scudetto a distanza di due anni.

“La squadra è in forma e pronta per affrontare gara 3 delle Italian Softball Series” afferma Donny Hale, head coach dell’Italposa Forlì. “Tutte le nostre ragazze sono a disposizione per scendere in campo, inclusa Aisha Weixlmann, alle prese ancora con qualche problema fisico che stiamo valutando di giorno in giorno”. L’unica certezza è quindi rappresentata da Ilaria Cacciamani, lanciatrice partente di gara 3. Nel quarto incontro possibile quindi una staffetta come accaduto la scorsa settimana, con una tra Veronica Comar e Alexia Lacatena pronta ad aprire la sfida e il resto del bullpen pronto ad entrare in partita, inclusa la stessa Weixlmann, il cui utilizzo è stato importante seppur limitato in poche riprese nella vittoria dell’Italposa lo scorso sabato.

Dirette tv – Tutte le partite delle Italian Softball Series saranno trasmesse in esclusiva su Rai Sport. Gara tre sarà trasmessa oggi, sabato 16 agosto a partire dalle 18.15, mentre la terza partita andrà in onda dalle 21. L’eventuale quinto incontro, invece, si giocherà alle 11 di domenica 17 agosto. Il commento delle partite sarà di Alessandro Tiberti e Matteo Gandini. Come da abitudine i canali social Facebook e Instagram della Fibs racconteranno con contenuti video e fotografici le due sfide. Tutte le partite dellesaranno trasmesse in esclusiva susarà trasmessa oggi,a partire dalle, mentre laandrà in onda dalle. L’eventuale quinto incontro, invece, si giocherà alle 11 di domenica 17 agosto. Il commento delle partite sarà diCome da abitudine i canali socialdellaracconteranno con contenuti video e fotografici le due sfide.

(foto Fibs: l’ex saronnese, ora al Bollate, Uxua Modrego)

