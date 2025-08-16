Città

SARONNO – La stagione teatrale 2025/2026 porta molte novità a teatro: tra queste i laboratori teatrali, attività pensate per creare un dialogo costante con il territorio e promuovere la partecipazione attiva alla vita culturale cittadina.

L’attenzione è rivolta sopratutto ai giovani, con diverse proposte differenziate per fasce d’età, ma non manca anche per chi, in età adulta, vuole coltivare la passione per il teatro.

Si partirà il lunedì con il laboratorio condotto da Giulia Provasoli, “Young Lab”, dedicato ai bambini dai 7 ai 10 anni. Attenzione anche ai ragazzi in fase pre-adolescenziale, fascia d’età compresa tra gli 11 e i 13 anni, con il “Junior Lab”, che si svolgerà il mercoledì sotto la supervisione di Lorenzo Leopoldo Egida. Sempre il mercoledì e sempre con Lorenzo Leopoldo Egida entreranno in scena anche gli adolescenti tra i 14 e i 18 anni, con il “Teen lab”.

Dedicato ai giovani adulti under 30 il laboratorio “Shakespeariana”, che si terrà il mercoledì con Paolo Giorgio. Un secondo appuntamento con “Shakespeariana” con Paolo Giorgio si terrà il lunedì e martedì con gli adulti.

Un cartellone vario e appassionante, pensato per tutta la città. Una stagione che vuole essere un’occasione per tornare a incontrarsi, riflettere e condividere emozioni attraverso l’arte teatrale, in tutte le sue forme.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09