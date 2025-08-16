Città

SARONNO – Tornerà a far sbuffare vapore sui binari lombardi la storica locomotiva 240-05, costruita nel 1908 e tornata all’antico splendore grazie a un accurato intervento di restauro voluto da Ferrovienord. L’annuncio arriva da Trenord, che conferma la conclusione dei lavori e l’avvio delle fasi di collaudo: entro fine 2025 sarà pronta per trainare convogli turistici in tutta la regione.

La 240-05 è un autentico pezzo di storia ferroviaria. Nata nei primi del Novecento negli stabilimenti belgi della Società Anonyme des Ateliers de la Meuse, è una delle undici locomotive a vapore surriscaldato realizzate per le Ferrovie Nord Milano tra il 1907 e il 1912. Nei suoi primi decenni di vita è stata impiegata principalmente per il trasporto merci, ma ben presto la sua versatilità l’ha resa protagonista anche delle tratte passeggeri. Potente e affidabile, riusciva a spingere convogli fino a 870 tonnellate su percorsi come Milano-Saronno e Milano-Meda, a una velocità di 30 km/h.

Disattivata nel 1976 con l’arrivo della trazione elettrica, la locomotiva è stata recuperata nel 1981 e oggi è di proprietà di Ferrovienord. L’ultimo ciclo di interventi è stato eseguito nell’officina specializzata Lucato Termica di Castelletto Monferrato (provincia di Alessandria), con lavorazioni su caldaia e forno in rame, e si è concluso nel luglio 2025.

La prossima tappa sarà il trasferimento al deposito Trenord di Novate Milanese, dove verranno effettuate le corse prova, i collaudi tecnici e la formazione del personale, dai macchinisti ai manutentori. Il debutto operativo è atteso entro la fine dell’anno: la locomotiva sarà in testa a un convoglio composto anche da un locomotore elettrico 600-3 del 1928, tre carrozze di prima classe AZ risalenti agli anni ’20 e un carro botte storico per l’alimentazione dell’acqua.

Intanto Trenord ha già messo in vendita i biglietti per le prossime corse dei treni storici con locomotiva elettrica, previste tra settembre e novembre. Le partenze saranno da Milano Cadorna con destinazioni suggestive: Como, Laveno Mombello, ma anche novità come Asso e Novara.

Tutte le informazioni sulle tratte, il calendario e le modalità di acquisto sono disponibili sul sito ufficiale trenord.it e tramite l’app dedicata. Una nuova stagione di viaggi d’altri tempi è alle porte.

