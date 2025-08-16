Cronaca

UBOLDO – Incidente stradale nel pomeriggio di ieri, lunedì, in via Antonio Maria Ceriani. Erano circa le 17.30 quando un’auto, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada.

Alla guida c’era un uomo di 53 anni che, nonostante lo spavento, non ha riportato gravi ferite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Saronno, i vigili del fuoco di Varese e diversi equipaggi di soccorso. Il personale sanitario di Areu ha inviato automedica ed auto-infermieristica, e un’ambulanza della Croce rossa di Saronno: l’uomo non è comunque apparso in gravi condizioni ed è stato trasferito all’ospedale di Saronno per accertamenti.

I rilievi dell’incidente serviranno a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

(foto archivio)

12082025