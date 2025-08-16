iltra2

VEDANO OLONA – L’altro giorno è stata effettuata la pulizia e la disinfezione di tutta via Matteotti, includendo anche il portico di piazza San Maurizio.

L’intervento rientra in un programma di cura e decoro urbano che, a breve, interesserà anche altre zone del paese. L’amministrazione comunale invita i cittadini, in particolare i proprietari di cani, a collaborare mantenendo puliti gli spazi pubblici: “Il paese è di tutti”, è il richiamo che accompagna l’iniziativa.

