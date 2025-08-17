Città

SARONNO – Il mondo della televisione italiana piange la scomparsa di Pippo Baudo, morto ieri sera, sabato 16 agosto. Aveva 89 anni ed è stato per decenni il volto più popolare del piccolo schermo, simbolo di una tv capace di unire generazioni e di diventare parte della vita quotidiana di milioni di italiani.

Nato in Sicilia, Giuseppe Baudo, per tutti semplicemente Pippo, ha legato il suo nome a programmi storici come “Domenica In”, “Fantastico” e soprattutto al Festival di Sanremo, che condusse in tredici edizioni. La sua lunga carriera lo ha reso una delle figure più riconoscibili e amate del panorama televisivo nazionale.

Un legame particolare unisce Baudo anche a Saronno. Negli anni Ottanta, infatti, fu protagonista del concorso televisivo “Un milione al secondo”, iniziativa che vedeva come marchio associato proprio il celebre liquore della città all’epoca “Amaretto di Saronno”. In quella occasione, tra il 1983 e il 1984, attraverso cartoline promozionali come quella oggi conservata da molti collezionisti, Baudo invitava a partecipare al gioco a premi “Cerca la canzone”, trasmesso su Retequattro. Una curiosa testimonianza di come il conduttore seppe essere al centro non solo della scena televisiva ma anche di inedite iniziative di interazione con il pubblico.

La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo dello spettacolo e della cultura popolare italiana, ma resta l’eredità di una carriera unica, che ha intrecciato memoria collettiva, musica, spettacolo e, in questo caso, anche un inedito legame con Saronno attraverso l’Amaretto.

(per la foto e lo spunto si ringrazia il nostro lettore Roberto)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09