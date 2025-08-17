Softball

BOLLATE – L’Mkf Bollate conquista il suo quindicesimo scudetto di softball, aggiudicandosi gara 5 delle Italian Softball Series disputata questa mattina a Ospiate. Una finale equilibrata e ricca di colpi di scena, che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultima parte di gara.

La sfida decisiva si è giocata in un orario non facile, alle 11 di domenica sotto un caldo intenso. A rompere l’equilibrio è stata subito Forlì, con Marta Gasparotto che ha firmato il suo 55° fuoricampo in carriera, portando avanti le romagnole 2-0 già al primo inning. L’Mkf ha accorciato nel terzo inning grazie alla base ball guadagnata dalla giapponese Mikiko Eguchi, ma un errore difensivo nella quarta ripresa ha permesso all’Italposa di allungare sul 4-1.

La reazione bollatese è arrivata al quinto inning: Elisa Cecchetti ha aperto con un doppio e Silvia Torre ha colpito il fuoricampo del pareggio 4-4. Poco dopo, ancora Cecchetti con una valida ha firmato il sorpasso, fissando il risultato sul 6-4. Da quel momento Forlì non è più riuscita a reagire e la squadra di casa ha difeso il vantaggio fino alla fine.

Le finali scudetto hanno confermato l’equilibrio tra le due squadre: in Romagna, gara 1 era andata a Bollate (5-4) e gara 2 a Forlì (7-1); a Ospiate, sabato, vittoria delle lombarde per 3-1 in gara 3 e successo delle romagnole 9-2 in gara 4. Il verdetto è arrivato soltanto con la quinta e ultima sfida, che ha incoronato l’Mkf campione d’Italia.

(foto Mkf Bollate con il trofeo)

